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Царьград

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Беспилотник врага взорвался при падении на Курскую АЭС-2

Беспилотник врага взорвался при падении на Курскую АЭС-2

В пресс-службе "Росатома" подтвердили инцидент: 17 сентября на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 упал и сдетонировал вражеский беспилотник.

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