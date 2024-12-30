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Широков о паспорте РФ Дугласа: «Он знает русский язык вообще? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем»

— Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт? — Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России.

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