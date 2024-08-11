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Вторжение в Курскую область ставит под вопрос теорию о «красных линиях» России – Foreign Policy

Вторжение в Курскую область ставит под вопрос теорию о «красных линиях» России – Foreign Policy

Западное издание Foreign Policy посвятило свой свежий материал разбору происходящего на Курском фронте и высказало свою версию того, что там происходит и зачем это нужно украинскому военно-политическому командованию, а также обрисовало возможные последствия для рисунка войны в целом.

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Комментарии
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Артем Казаков
не знаю какие там цели и задачи себе хохол поставил,чего хочет и какие цели преследует( ну кроме  всем понятных хотелок),но что ни говори,а свинонахрюк,будет иметь далеко идущие последствия,если его не осадить  со всего размаху копчиком об асфальт.Отсутствие крайне жестоких и радикальных ответов на все антироссийские акции,даже бестолковые и мало продуктивные в стратегическом плане действия,не говоря уж о громких пиар акциях и террористических атаках ,ведут только к одному- снижение  уровня боязни ответа России,в политических элитах запада,и существенное снижение авторитета и престижа России в Мире в целом,даже среди тех.кто поддерживает Россию.А что говорить о тех,кто занимает  т.н. нейтральную позицию?   Нынешняя прямая атака на Российскую территорию,показательно уже тем,что это не просто набег ДРГ,а вполне себе спланированная и проводимая армейская операция силами ВСУ .Хохол отвесил  весьма звонкую пощёчину нам.И дело не в том количестве км,которые он занял,или пытается занять.Уже сам факт того,что шумеры осмелились на прямое нападение на территорию России,говорит о многом.Если в случае с территориями Донбасса,или Малороссии,можно хвостом крутить,типа &quot;не признаём.заХищаем своё &quot; и нести прочий бред про &quot;окупантИв&quot;,то в данном случае речь уже об этом не идёт,тут прямой захват  российской территории.И будьте уверены,будь у хохла возможность,силы и средства, он постарался бы  продвинуться как можно дальше .И удары бы наносил как можно глубже с нанесением максимального урона. За укрорейхом стоит запад и его это вполне устраивает,в его концепции войны чужими руками.По этому  любой такой акт,наносящий прежде всего  имиджевый урон России,не встречающий жёсткого ответа,всегда будет для запада желанным,хоть и не главным достижением.Только абсолютно неадекватный по силе и последствиям ответ России по салорейху и его хозяевам.может привести  супостата в чувства. Тотальное уничтожение всего живого  на территории нацистского петушатника.Уничтожение  символов государственной и политической власти,целенаправленное уничтожение политических элит и руководства,уничтожение ВСЕЙ,инфраструктуры т.е. логистических,энергетических,промышленных медицинских предприятий.уничтожение  средств связи и коммуникации.Нанесение  ударов по сопредельной с хохлами территориям откуда осуществляются поставки.Открытая охота на иностранцев на территории украины.Третий год войны,а на эту чумную территорию всякая шваль кому не лень шляется из гейропы ,как к себе домой.Пару раз разнести нах вокзалы-аэропорты,в момент встречи этих посланцев,и забудут туда дорогу .Давно пора уничтожить весь правительственный квартал в киеве.все здания по Грушевского,Воздухофлотской,Банковой .От них только ямы должны остаться.Разнест весь центр киева с их символом  площадью залежалости. Не будет  жёсткого ответа, и далоьше будут  гадить.Ну взять для начала и снести в ноль Сумы ,Полтаву,Чернигов  .Вот прям завтра  взять и захерачить всем что летает от ФАБов,до тактических зарядов ЯО.Не фиг рефлексировать  что там мирняк.У каждого есть выбор,хотят жить,пусть валят с этой территори,а на вопли пидорасов гиз гейропы и залужья, класть с прибором.Предупредив,не заткнётесь, вы следующие. Лично я так это всё вижу.Могу быть и не правым,но уверен абсолютно в том,что всю украину  со всем что и кто там есть необходимо уничтожить сравнять с землёй и заасфальтировать нах под стоянку  российских танков
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