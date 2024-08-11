Вторжение в Курскую область ставит под вопрос теорию о «красных линиях» России – Foreign Policy

Артем Казаков

не знаю какие там цели и задачи себе хохол поставил,чего хочет и какие цели преследует( ну кроме всем понятных хотелок),но что ни говори,а свинонахрюк,будет иметь далеко идущие последствия,если его не осадить со всего размаху копчиком об асфальт.Отсутствие крайне жестоких и радикальных ответов на все антироссийские акции,даже бестолковые и мало продуктивные в стратегическом плане действия,не говоря уж о громких пиар акциях и террористических атаках ,ведут только к одному- снижение уровня боязни ответа России,в политических элитах запада,и существенное снижение авторитета и престижа России в Мире в целом,даже среди тех.кто поддерживает Россию.А что говорить о тех,кто занимает т.н. нейтральную позицию? Нынешняя прямая атака на Российскую территорию,показательно уже тем,что это не просто набег ДРГ,а вполне себе спланированная и проводимая армейская операция силами ВСУ .Хохол отвесил весьма звонкую пощёчину нам.И дело не в том количестве км,которые он занял,или пытается занять.Уже сам факт того,что шумеры осмелились на прямое нападение на территорию России,говорит о многом.Если в случае с территориями Донбасса,или Малороссии,можно хвостом крутить,типа "не признаём.заХищаем своё " и нести прочий бред про "окупантИв",то в данном случае речь уже об этом не идёт,тут прямой захват российской территории.И будьте уверены,будь у хохла возможность,силы и средства, он постарался бы продвинуться как можно дальше .И удары бы наносил как можно глубже с нанесением максимального урона. За укрорейхом стоит запад и его это вполне устраивает,в его концепции войны чужими руками.По этому любой такой акт,наносящий прежде всего имиджевый урон России,не встречающий жёсткого ответа,всегда будет для запада желанным,хоть и не главным достижением.Только абсолютно неадекватный по силе и последствиям ответ России по салорейху и его хозяевам.может привести супостата в чувства. Тотальное уничтожение всего живого на территории нацистского петушатника.Уничтожение символов государственной и политической власти,целенаправленное уничтожение политических элит и руководства,уничтожение ВСЕЙ,инфраструктуры т.е. логистических,энергетических,промышленных медицинских предприятий.уничтожение средств связи и коммуникации.Нанесение ударов по сопредельной с хохлами территориям откуда осуществляются поставки.Открытая охота на иностранцев на территории украины.Третий год войны,а на эту чумную территорию всякая шваль кому не лень шляется из гейропы ,как к себе домой.Пару раз разнести нах вокзалы-аэропорты,в момент встречи этих посланцев,и забудут туда дорогу .Давно пора уничтожить весь правительственный квартал в киеве.все здания по Грушевского,Воздухофлотской,Банковой .От них только ямы должны остаться.Разнест весь центр киева с их символом площадью залежалости. Не будет жёсткого ответа, и далоьше будут гадить.Ну взять для начала и снести в ноль Сумы ,Полтаву,Чернигов .Вот прям завтра взять и захерачить всем что летает от ФАБов,до тактических зарядов ЯО.Не фиг рефлексировать что там мирняк.У каждого есть выбор,хотят жить,пусть валят с этой территори,а на вопли пидорасов гиз гейропы и залужья, класть с прибором.Предупредив,не заткнётесь, вы следующие. Лично я так это всё вижу.Могу быть и не правым,но уверен абсолютно в том,что всю украину со всем что и кто там есть необходимо уничтожить сравнять с землёй и заасфальтировать нах под стоянку российских танков