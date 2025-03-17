В России хотят ввести уголовную ответственность для владельцев агрессивных животных

В России хотят ввести уголовную ответственность для владельцев агрессивных животныхВ России рассматривается возможность введения уголовной ответственности для хозяев домашних животных в случае, если питомец причинил кому-либо смерть по неосторожности.
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