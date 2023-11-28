Владимир Солодов: "Камчатка, как и вся страна, делает всё возможное для приближения победы"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках нового выпуска программы "Время камчатское" отметил, что регион совместно с другими субъектами страны делает всё возможное для того, чтобы приблизить победу в специальной военной операции, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.