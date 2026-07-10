В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?

Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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