Япония и ФРГ начали морские учения в Тихом океане

Японские и немецкие военные начали 4 ноября морские учения в Тихом океане, которые продлятся 2 дня. По планам, 5 ноября министр обороны Японии Нобуо Киси осмотрит немецкий военный фрегат «Бавария» В соответствии с информацией японского командования, основная цель учений — «повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии».
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