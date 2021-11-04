Япония и ФРГ начали морские учения в Тихом океане

Японские и немецкие военные начали 4 ноября морские учения в Тихом океане, которые продлятся 2 дня. По планам, 5 ноября министр обороны Японии Нобуо Киси осмотрит немецкий военный фрегат «Бавария» В соответствии с информацией японского командования, основная цель учений — «повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии».