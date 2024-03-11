Планируя поездку в другой город жительница Казани лишилась более 275 тысяч рублей

В отдел полиции «Азино-2» обратилась 24-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестные похитили с ее банковской карты более 275 тысяч рублей Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая заранее запланировала поездку в Пермь.
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