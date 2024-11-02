Депутат Рады задала прямой вопрос о Сырском: "Это работа на русских?"

Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая, отметив нелогичность отправки медиков на фронт, в то время как охрана госпиталей и водители остаются на местах, задала прямой вопрос о Сырском: "Это работа на русских?"Недавно главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский подписал новое распоряжение: каждый пятый военный медик должен быть определён в пехоту на фронт.