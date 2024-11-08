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Русские не спешат, если Трамп хочет мира, он должен сделать первый шаг – журнал Time

Русские не спешат, если Трамп хочет мира, он должен сделать первый шаг – журнал Time

Журнал Time пишет со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника американской администрации, который поддерживает контакты на высоком уровне, как в Вашингтоне, так и в Москве: Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с Путиным, то именно он должен будет сделать первый шаг.

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