Русские не спешат, если Трамп хочет мира, он должен сделать первый шаг – журнал Time

Журнал Time пишет со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника американской администрации, который поддерживает контакты на высоком уровне, как в Вашингтоне, так и в Москве: Если Трамп решит, что хочет заключить сделку с Путиным, то именно он должен будет сделать первый шаг.