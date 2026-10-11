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Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси

Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси

6 июля 1014 года умер болгарский царь Самуил, а 3 октября 2026 года современная Болгарская республика торжественно встречала останки своего средневекового правителя, доставленные из Греции для постоянного упокоения на родине.

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