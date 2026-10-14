Мэрия Самары опровергла слухи об уходе Носкова с поста главы

Администрация Самары опровергла распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о переходе Ивана Носкова на другую работу, заявив, что он продолжает исполнять обязанности главы города.
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