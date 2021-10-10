Двубортное пальто – незаменимая вещь в базовом гардеробе: на какие фасоны и цвета обратить внимание В этом сезоне дизайнеры предлагают обратить особое внимание на классические двубортные модели, причем не только пастельных, но и ярких оттенков.
Двубортное пальто – незаменимая вещь в базовом гардеробе: на какие фасоны и цвета обратить внимание В этом сезоне дизайнеры предлагают обратить особое внимание на классические двубортные модели, причем не только пастельных, но и ярких оттенков.
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