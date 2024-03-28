Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин встретился с горожанами В Москве продолжается реализация программы реновации жилфонда. Вчера, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с горожанами, которые переезжают в новый жилой комплекс, построенный в районе Кузьминки.
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