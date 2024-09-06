Терапевт Братусь: средиземноморская диета показана людям с болезнями сердечно-сосудистой системы

Врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь в беседе с изданием РИАМО рассказал, что средиземноморскую диету обычно назначают людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и жировым гепатозом.
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