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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-глава Союза биатлонистов Норвегии о деле Бессеберга: «Мы знали, что он получает подарки, но, возможно, не слишком уделяли этому внимание»

Ранее норвежскому функционеру Андерсу Бессебергу предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

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