🔥 Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировано Об этом сообщает МЧС России. Публикуем кадры с места пожара.
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🔥 Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировано Об этом сообщает МЧС России. Публикуем кадры с места пожара.