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🎥🛩Кадры со стороны противника, где укробоевик наблюдает как русский FPV-дрон поражает стоящую в поле их бронетехнику💥 #ВСУ #FPV #Поражение #Бронетехника #СВО.

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