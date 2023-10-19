Геймеры могут остаться без новой PlayStation 5 Slim на Новый год

Sony Interactive Entertainment Inc. В ноябре 2023 года в мире, в том числе в России, начнется старт продаж новой приставки PlayStation 5 Slim, однако большинство любителей консолей могут не успеть приобрести ее к Новому году, пишут "Известия".
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