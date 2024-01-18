Лавров: Переговоры с Западом будут после отказа от антироссийского курса

В декабре прошлого года Российская Федерация передала Соединенным Штатам свое видение развития стратегической стабильности и предупредила об отсутствии альтернативы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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