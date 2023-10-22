МИД: Иран и Россия отработали механизм безвизового группового обмена туристами

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов выступил с заявлением о том, что в России готовятся к росту туризма на основании действия безвизового обмена с Ираном.
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