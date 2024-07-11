Вам не кажется странным, что генеральному директору Первого канала совершенно наплевать на то, какие передачи транслируют зрители? Все чаще и чаще эфир заполняют глупые шутки, танцы и непристойности.
Долой Эрнста! Депутаты выступили за увольнение Гендиректора Первого канала
Комментарии
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Василий
Эрнст устроился главным телевизионщиком не с улицы, его устроили туда специально. И полагаю что все знают кто.
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4 час.
Людмила Лиханова
Первый кагал стал обычной помойкой. Непонятно ПОЧЕМУ до сих пор держат этого ХЭрнста который уже давно тал притчей во языцах.
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1 час.
Людмила Лиханова
А ты лично знаком с Гарантом чтобы так писать? Доказательства в студию иначе это - статья, идиот.
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1 час.
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