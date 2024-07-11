Долой Эрнста! Депутаты выступили за увольнение Гендиректора Первого канала

В Василий Эрнст устроился главным телевизионщиком не с улицы, его устроили туда специально. И полагаю что все знают кто.

Людмила Лиханова Первый кагал стал обычной помойкой. Непонятно ПОЧЕМУ до сих пор держат этого ХЭрнста который уже давно тал притчей во языцах.