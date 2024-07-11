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Политика как она есть

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Долой Эрнста! Депутаты выступили за увольнение Гендиректора Первого канала

Долой Эрнста! Депутаты выступили за увольнение Гендиректора Первого канала

  Вам не кажется странным, что генеральному директору Первого канала совершенно наплевать на то, какие передачи транслируют зрители? Все чаще и чаще эфир заполняют глупые шутки, танцы и непристойности.

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Комментарии
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В
Василий
Эрнст устроился главным телевизионщиком не с улицы, его устроили туда специально. И полагаю что все знают кто.
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4 час.
Людмила Лиханова
Первый кагал стал обычной помойкой. Непонятно ПОЧЕМУ до сих пор держат этого ХЭрнста который уже давно тал притчей во языцах.
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1 час.
Людмила Лиханова
А ты лично знаком с Гарантом чтобы так писать? Доказательства в студию иначе это - статья, идиот.
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1 час.

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