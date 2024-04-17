В Севастополе прошёл Международный пленэр стран БРИКС «Весна 2024»

В течение 10 дней в Севастополе писали картины художники из России, Эфиопии, Нигерии, Китая.Руководитель и организатор пленэра, вице-президент Стратегических Проектов БРИКС Евгений Ефремов рассказал корреспонденту Веронике Сафроновой о международном творческом сотрудничестве.
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