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Вести Севастополь

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В Севастополе прошёл Международный пленэр стран БРИКС «Весна 2024»

В течение 10 дней в Севастополе писали картины художники из России, Эфиопии, Нигерии, Китая.Руководитель и организатор пленэра, вице-президент Стратегических Проектов БРИКС Евгений Ефремов рассказал корреспонденту Веронике Сафроновой о международном творческом сотрудничестве.

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