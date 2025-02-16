Почти половина всех ипотек берётся на покупку жилья в высотках

Около 40% ипотечных займов заключалось на покупку квартиры в высотных домах от 17 до 25 этажей. Самыми популярными регионами для подобных сделок стали: Подмосковье, Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Воронежская, Новосибирская и Пензенская области.