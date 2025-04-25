Украине придётся отказаться от территорий: Кличко решился на громкое заявление

Кличко: Украине придётся отказаться от территорий в рамках соглашения с РоссиейМэр Киева в интервью британским СМИ заявил, что из-за давления Дональда Трампа Украине, вероятно, придётся отказаться от ряда территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии