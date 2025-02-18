Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Виолетта Крымская Переговоры, прошедшие 18 февраля 2025 года в солнечном Эр-Рияде, войдут в историю как великий дипломатический балет, в котором одна сторона заявляла о «конструктивности», а другая — о «необходимости компромиссов».
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