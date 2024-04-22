Миллионы леев будут выделены на повышение энергоэффективности жилья

В ближайшие три года власти предлагают выделить из госбюджета на энергоэффективность многоквартирных и индивидуальных домов около 690 млн леев, а при поддержке партнеров по развитию эти средства можно удвоить, сообщил директор Агентства по энергоэффективности Ион Мунтян.
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