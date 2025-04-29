Ресторан выплатит 300 тысяч рублей официантке, получившей тяжелую травму из-за мокрого пола в Петербурге

У нее диагностировали перелом свода черепа и ушибы головного мозга Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга добилась выплаты компенсации сотруднице ресторана, получившей серьезные повреждения на рабочем месте из-за халатности работодателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии