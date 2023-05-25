Ролан Гаррос. Квалификация. Мирра Андреева сыграет с Осорио, Аванесян – с Дэй

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Третий круг Мирра Андреева (Россия) – Камила Осорио (Колумбия, 1) Элина Аванесян (Россия, 15) – Кайла Дэй (США, 26) Мария Тимофеева (Россия) – Тэйлор Таунсенд (США) Эрика Андреева (Россия, 13) – Ольга Данилович (Сербия, 27) .
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