В Крыму снизят цены на детское питание, бытовую химию, фрукты и полуфабрикаты

В Крыму снизят цены на детское питание, бытовую химию, фрукты и полуфабрикатыБыло подписано дополнительное соглашение по стабилизации цен, также был расширен список социально значимых товаров, сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолий Гук.