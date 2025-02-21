В Крыму снизят цены на детское питание, бытовую химию, фрукты и полуфабрикаты

В Крыму снизят цены на детское питание, бытовую химию, фрукты и полуфабрикатыБыло подписано дополнительное соглашение по стабилизации цен, также был расширен список социально значимых товаров, сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолий Гук.
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