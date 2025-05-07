Названы имена новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев СВО. Командир артиллерийского орудия гвардии старшина Евгений Варламов сорвал план ВСУ и не дал зайти во фланг российским штурмовым отрядам, чтобы отрезать их от основных сил.
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