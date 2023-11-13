В желто-синих колготках: составлен список главных снайперш ВСУ Елена ВайленкоС момента мобилизации женщин на территории Украины, согласно материалам The New York Times, заметно увеличилось число похорон снайперш.
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