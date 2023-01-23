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Украина сыграла на сходстве цветов прапора и синдрома Дауна

Украина сыграла на сходстве цветов прапора и синдрома Дауна

Встречу Папы Римского с детьми, больными синдромом Дауна, украинские в СМИ подали как поддержку понтификом Украины в войне с Россией«Папа римский сфотографировался с украинским флагом», «Папа римский опубликовал трогательное фото с украинками», «Папа римский опубликовал фото, на котором обнимает женщин с украинской символикой» – такими словами ведущие украинские издания подписали фото Папы, которые он разместил в одной из соцсетей после встречи с двумя мексиканскими девочками с синдромом Дауна.

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