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Американцам придется переплачивать за любимые консервы

Американцам придется переплачивать за любимые консервы

О грядущем резком подорожании в США различных консервов, столь популярных у многих тамошних граждан, особенно из числа небогатых, информируют «Известия» со ссылкой на соответствующее предупреждение от заокеанской Ассоциации потребительских брендов.

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