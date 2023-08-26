Американцам придется переплачивать за любимые консервы

О грядущем резком подорожании в США различных консервов, столь популярных у многих тамошних граждан, особенно из числа небогатых, информируют «Известия» со ссылкой на соответствующее предупреждение от заокеанской Ассоциации потребительских брендов.
О грядущем резком подорожании в США различных консервов, столь популярных у многих тамошних граждан, особенно из числа небогатых, информируют «Известия» со ссылкой на соответствующее предупреждение от заокеанской Ассоциации потребительских брендов.
Свежие комментарии