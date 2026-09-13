Закрыли в Германии? Получите в Африке: Заявление Чайки о "Русском доме" застало Берлин врасплох

После принудительного закрытия в Германии "Русского дома" (1 сентября) снова актуальным стал вопрос: а нужен ли вообще такой формат "мягкой силы" России за рубежом? Подобные инциденты становятся уже регулярными: закрытие организации в Молдавии, приостановка деятельности в Азербайджане.