Русская весна
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Русская весна

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Невиданная щедрость: Киев решил не подавать иск против РФ «за уничтожение Каховской ГЭС», которую уничтожил сам

Невиданная щедрость: Киев решил не подавать иск против РФ «за уничтожение Каховской ГЭС», которую уничтожил сам

Укргидроэнерго решило не подавать иск против России «за уничтожение Каховской ГЭС». Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Комментарии
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Eduard
Да уж! Украина &quot;Палата номер 6&quot; после Майдана!
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18 час.
Eduard
Агрессоры живут на Украине,в странедгдебыл переворот и тысячи других преступлений!
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17 час.
Константин Самарин
Фактически украинские клоуны признали, что это они и подорвали плотину.
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14 час.

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