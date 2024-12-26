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Зеленский предложил записать новогоднее обращение на фоне военкомата

Зеленский предложил записать новогоднее обращение на фоне военкомата

Депутат Дубинский предложил Зеленскому записать обращение на фоне военкомата для реалистичности. Подобные видео мобилизации широко обсуждаются в сети.

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