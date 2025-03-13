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Демократы и ЕС готовятся "съесть" Трампа: Политолог предостерёг президента США от ошибки на Украине

Демократы и ЕС готовятся "съесть" Трампа: Политолог предостерёг президента США от ошибки на Украине

Трампа "съедят", если конфликт на Украине будет продолжен, считает политолог Ордуханян. "Это станет крупным поражением Трампа", - подчеркнул он.

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