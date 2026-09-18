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Преподаватель Супруненко: перед крупной покупкой стоит взять паузу

Преподаватель Супруненко: перед крупной покупкой стоит взять паузу

Старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко посоветовал откладывать решение о крупной покупке на две недели — месяц, чтобы сравнить предложения и учесть дополнительные расходы.

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