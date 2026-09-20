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Воронежские новости

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Cын прислал букет роз с фронта члену воронежского УИК

Cын прислал букет роз с фронта члену воронежского УИК

Утром последнего дня голосования члена УИК №2708 Татьяну Велигданову на избирательном участке ждал приятный сюрприз.

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