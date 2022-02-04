Захарова ответила журналистам Германии по теме закрытия Deutsche Welle

Представитель российского МИД назвала заявление Немецкого союза журналистов "очень смешным". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на призыв Немецкого союза журналистов к правительству Германии выступить против мер Москвы, которые были приняты в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
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