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Захарова ответила журналистам Германии по теме закрытия Deutsche Welle

Захарова ответила журналистам Германии по теме закрытия Deutsche Welle

Представитель российского МИД назвала заявление Немецкого союза журналистов "очень смешным". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале ответила на призыв Немецкого союза журналистов к правительству Германии выступить против мер Москвы, которые были приняты в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

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