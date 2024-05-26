Ольга Бузова страстно поцеловал Давида Манукаян прямо на глазах миллионов телезрителей

Ведущая и певица Ольга Бузова не может забыть своего бывшего любовника Даву. Весь сезон шоу «Сокровища императора» Ольга Бузова и Давид Манукян провели в напряженной обстановке, пытаясь разобраться в своих отношениях перед публикой.