Фотографии эпичных провалов, которые доказывают: у вас выдался просто отличный день

Сколько существует человек, столько он терпит разного рода неудачи и провалы. Но, в отличие от наших примитивных предков, которым приходилось страдать от собственного позора, держа чувства при себе, нам повезло: мы живем в эпоху, когда можно поделиться своими фейлами со всем миром путем нажатия одной кнопки.