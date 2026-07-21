Дума приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России

Госдума приняла закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России — документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка и определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.
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