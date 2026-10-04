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Глебов: когда Головин говорит, что можем играть на равных с Францией, хочется в это верить

Глебов: когда Головин говорит, что можем играть на равных с Францией, хочется в это верить

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал о желании сыграть в Лиге чемпионов. «Конечно, я мечтаю и хотел бы попробовать себя в Лиге чемпионов.

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