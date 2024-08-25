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Русская весна

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Подача газа через ГИС «Суджа» приблизилась к пиковым значениям

Подача газа через ГИС «Суджа» приблизилась к пиковым значениям

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме: на 25 августа — 42,1 миллиона кубометров, что практически соответствует обычным уровням июля и начала августа, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.

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