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Газета.ру

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Музыкант Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на мать

Музыкант Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на мать

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в намерении возложить ответственность за убийство бабушки и сводного брата на свою мать, которая приехала на место преступления до правоохранительных органов.

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