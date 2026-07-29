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Царьград

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Психолог Латынцева раскрыла способы разоблачения несвободных мужчин

Психолог Латынцева раскрыла способы разоблачения несвободных мужчин

Психолог Ольга Латынцева назвала признаки, позволяющие выявить занятых мужчин до первого свидания. Она советует смотреть на поведение в мессенджерах и задавать прямые вопросы, чтобы избежать манипуляций и разочарований в отношениях.

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