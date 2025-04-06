Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свершилось: Путин создал новую спецслужбу для контроля миграции.

Свершилось: Путин создал новую спецслужбу для контроля миграции.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
В системе МВД руководителями будут те же, по уши погрязшие в коррупции,  чиновники МВД. И что нового можно ожидать от созданной службы?
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1 час.
АП
Александр П
Ну, раве что каких-то особенных ментов завезут с планеты Нибиру. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!
Ответить
1 час.
Tania Еременко
А с теми миллионами преступников, которые уже  въехали в Россию,  кто будет разбираться? И  гражданство они уже получили?
Ответить
20 мин.
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