Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
Свершилось: Путин создал новую спецслужбу для контроля миграции.
Комментарии
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Анатолий Витушкин
В системе МВД руководителями будут те же, по уши погрязшие в коррупции, чиновники МВД. И что нового можно ожидать от созданной службы?
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1 час.
АП
Александр П
Ну, раве что каких-то особенных ментов завезут с планеты Нибиру. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!
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1 час.
Tania Еременко
А с теми миллионами преступников, которые уже въехали в Россию, кто будет разбираться? И гражданство они уже получили?
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20 мин.
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