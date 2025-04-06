Свершилось: Путин создал новую спецслужбу для контроля миграции.

Анатолий Витушкин В системе МВД руководителями будут те же, по уши погрязшие в коррупции, чиновники МВД. И что нового можно ожидать от созданной службы?

АП Александр П Ну, раве что каких-то особенных ментов завезут с планеты Нибиру. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!