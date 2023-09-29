В Новосибирске выставили на аукцион 252 конфискованных свадебных платья

Свадебные платья были обращены в собственность государства в рамках уголовного дела.В составе выставленного на аукцион в Новосибирске "свадебного" лота – 41 фата, 81 пара перчаток, 92 нарукавника, 12 подъюбников, 148 юбок и 252 платья в заводских упаковках и без них.